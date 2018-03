Onrust bij Stichting Huisartsenposten West-Brabant

ETTEN-LEUR - Het nieuws dat de huisartsenposten (HAP) in Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Breda allemaal open blijven is goed ontvangen in de regio. Maar intern is er onder huisartsen en personeel van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant veel onrust over de werkwijze van de organisatie. Er is kritiek geeft de Raad van Toezicht toe.

Veel huisartsen zouden geen vertrouwen meer hebben in directeur-bestuurder Peter Aben die als enig lid van de Raad van Bestuur veel zeggenschap heeft binnen de organisatie. Aben kon zelf, wegens privé-omstandigheden, niet reageren.

Niet tevreden

Ronald Roothans, voorzitter van de huisartsenkring West-Brabant is ook op de hoogte van de kritiek. ,,Er zijn signalen dat huisartsen niet tevreden zijn over de koers. Er is veel discussie geweest over de werkwijze. Dat is ook geuit richting Aben. We gaan nu samen bekijken hoe we de organisatie anders kunnen inrichten om patiënten, personeel en huisartsen allemaal tevreden te krijgen."

Het vertrek van de HAP Oosterhout uit de Stichting Huisartsenposten West-Brabant heeft er ingehakt. ,,Wij zijn onder meer vertrokken omdat huisartsen binnen de stichting weinig zeggenschap hebben over het beleid", zegt directeur Daan Kerklaan van de Oosterhoutse huisartsenpost. ,,Er is weinig ruimte om mee te praten, terwijl het wel over de zorg gaat die de huisartsen moeten verlenen. Daar is nu door huisartsen van de andere posten binnen de stichting ook kritiek op".

Bestuursmodel

Dat er weinig zeggenschap is binnen de stichting is volgens Kerklaan deels te wijten aan Peter Aben zelf. ,,Er is indertijd gezamenlijk gekozen voor een bepaald bestuursmodel (eenhoofdige leiding, MdE). Dat model lijkt nu niet te voldoen. Aben kan de huisartsen enige ruimte bieden om mee te praten. Maar dat wil hij blijkbaar niet."

Oosterhout

Het vertrek van Oosterhout zorgde voor veel reuring onder de huisartsen. ,,We hebben aan damage control gedaan, we wilden niet nog meer huisartsen kwijtraken", stelt Roothans. Financieel had het vertrek van Oosterhout structureel negatieve gevolgen. ,,Minder inkomsten, maar niet minder kosten, want aan de interne organisatie veranderde niets. De kosten werden eerst over vijf, maar nu over vier posten verdeeld. Het gaat om een fors bedrag."

Onzekerheid

Ronald Morshuis, voorzitter van de Raad van Toezicht Huisartsenposten West-Brabant, reageert op de kritiek. ,,Landelijk is er de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg en met name de huisartsenzorg. Mensen blijven langer thuis, de medische problematiek is complexer geworden en door onder meer krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, is de werkdruk op de posten van de stichting duidelijk toegenomen", verklaart hij.

,,Daarom is onderzocht of een andere inrichting van de huisartsenposten tot minder werkdruk zou leiden." De HAP Roosendaal zou in de nachtelijke uren sluiten, later was sprake van totale sluiting van de post Etten-Leur. ,,Dit proces heeft begrijpelijkerwijs en spijtig genoeg tot onzekerheid en soms teleurstelling geleid bij een aantal huisartsen en personeelsleden."

Betrokkenheid