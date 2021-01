Online les: mijn medelijden met de juf bereikt nieuwe hoogtes

Afhaalbieb razend populair, maar krijgt geen vervolg

11 januari WEST-BRABANT - Zelden hebben ze het na de kerstvakantie bij de bibliotheek in Etten-Leur zo druk gezien. De afhaalbieb blijkt in heel West-Brabant een gouden zet. En toch is het geen blijvertje. ,,Het is een uitkomst in deze tijd, meer ook niet”, zegt Hilda Vliegenthart van de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur.