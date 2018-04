Onderzoek naar bestaansrecht streekmuseum Etten+Leur

Het streekmuseum werkt hierin nauw samen met het Huysmuseum dat ook meegenomen wordt in het onderzoek. ,,We willen ook het cultureel erfgoed van de GGZ bewaren", vertelt Karst Vaartjes. Geld voor het onderzoek, zo'n tienduizend euro, is geschonken door de Franciscanessen Congregatie 'Alles voor allen' uit Breda. ,,De zusters hebben als deskundige gewerkt bij de GGz en vinden het belangrijk dat de historie bewaard blijft."

Huisvesting

Huisvesting wordt in het onderzoek ook meegenomen. Bekend is dat het Huysmuseum op termijn moet verhuizen. Het GGz terrein aan het Van Bergenplein wordt grotendeels gesloopt voor woningbouw. ,,Het is niet gezegd dat we samen onder een dak gaan. Wel hebben we aangeboden dat als het museum nog geen andere plek heeft, wij ruimte beschikbaar stellen", stelt Vaartjes. Maar de samenwerking gaat verder dan dat. Het Huysmuseum biedt werkervaringsplekken aan cliënten. ,,Wij willen de cliënten dat ook bieden in het streekmuseum."

Storytelling

Het allerbelangrijkst voor het huidige bestuur is dat het museum een professionele opzet krijgt. ,,Het was meer een verzamelmuseum, ontstaan uit hobbyisme. We willen er een echt streekmuseum van maken. Met behulp van storytelling het verhaal achter de objecten vertellen", zegt bestuurslid Marc van Velthoven.

Uit het onderzoek moet straks blijken wat daar voor nodig is. ,,Met de resultaten gaan we de boer op om fondsen te werven. We hopen op donaties van bijvoorbeeld het Mondriaanfonds of VSBfonds. Wat we willen kost vele tienduizenden euro's." Steun van de gemeente is volgens het bestuur van essentieel belang. ,,Support van de politiek is belangrijk. Zij moeten ook uitdragen dat een streekmuseum voor Etten-Leur meerwaarde heeft."

Bezoekers