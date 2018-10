Onderwijsinspectie houdt na klachten ouders extra toezicht op basisschool De Pontus

Dát er een oplossing moest komen vinden ook de ouders, maar de wijze en tijdstip van communicatie is bij velen van hen erg slecht gevallen. Zeven ouders hebben een klacht ingediend bij de onderwijsinspectie. Het is nu aan het bestuur van scholenkoepel SKPOEL om orde op zaken te stellen. Geen eenvoudige opgave, want er zijn ‘in het verleden zaken nagelaten of niet goed opgepakt, waardoor we in feite met de rug tegen de muur staan’, schrijft interim-directeur Ruud van der Star in een brief aan de ouders. De onderwijsinspecteur spreekt van ‘een overmachtssituatie waarvoor een oplossing moet worden gezocht'.