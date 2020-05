Onderscheiden Riet Vriens: een luisterend oor maakt mensen al heel blij

ETTEN-LEUR - Ze deed al van alles naast haar werk bij het toenmalige Markenlanden, maar sinds de pensionering is dat alleen maar meer geworden. Dus nee, eenzaam voelt de 81-jarige Riet Vriens zich, in tegenstelling tot sommige andere ouderen die ze bezoekt, niet zo snel. Al werpt corona een mens wel terug op zichzelf, zegt ze tijdens het interview dat op haar verzoek telefonisch gebeurt.

Ook de lintjesregen gebeurde dit jaar niet live. Maar de uitreiking was toch bijzonder leuk, zegt Riet opgetogen. ,,Mijn zoon was bij me en zei ‘het is vandaag lintjesdag hè'. Ik zei o ja, ik zal me eens fleurig aankleden; daar hou ik van. En toen belde Miranda de Vries ineens. Had ik to-taal niet verwacht. Dat videobellen vond ik prettig. Het was een spontaan gesprek en heel persoonlijk, veel persoonlijker dan wanneer je met een smoes naar het gemeentehuis wordt gelokt en in een grote groep belandt.”

Volledig scherm Riet Vriens tijdens de Lintjesregen 2020 Etten-Leur. © Gemeente Etten-Leur

Riet werd geboren in Tilburg en kwam via Breda in 1974 in Etten-Leur terecht. ,,Ik heb administratief werk gedaan en ben later mijn onderwijsakte textiele werkvormen gaan halen en het mbo-diploma maatschappelijk werk. Zo ben ik bij De Markenlanden (nu Surplus) terecht gekomen. In de jaren negentig ben ik bij de Kunstkring Etten-Leur begonnen, een vereniging van mensen die zelf schilderen, amateurs. Eerst alleen lid, later ook in het bestuur.”

Een soort VVV-werk, maar dan toegespitst op Van Gogh

De Kunstkring hield op te bestaan toen er te weinig jonge aanwas bij kwam. Acht leden van de Kunstkring hebben daarna 8 op Kunst opgericht en onder die acht was ook Riet, die nog elke week met de club bijeenkomt in Nieuwe Nobelaer om samen te schilderen. Via het schilderen is ze ook bij de Stichting Vincent van Gogh en de Van Goghkerk terecht gekomen. Een soort VVV-werk, maar dan toegespitst op Van Gogh, omschrijft ze.

Meeste voldoening biedt vrijwilligerswerk voor Surplus Welzijn

Riet zat jaren op het Lambertus kerkkoor en doet ook van alles voor wijkvereniging West en het Paulushofje, zo valt op haar lijst van verdiensten te lezen. Maar de meeste voldoening haalt ze uit de dingen die ze voor Surplus Welzijn doet: senioren bezoeken om ze te informeren over voorzieningen. En ja, soms komt ze trieste situaties tegen.

Quote Vrijwilli­gers­werk is ook voor jezelf fijn om te doen, de ontmoetin­gen met mensen zijn heel belangrijk Riet Vriens, Lid Orde Oranje Nassau sinds 27 april 2020

,,Als iemand na het overlijden van de partner alleen komt te zitten en zijn of haar maatje kwijt is. Ik wijs mensen dan bijvoorbeeld op activiteiten die er zijn of op hulp bij rouwverwerking. Bij echt ernstige situaties schakel ik de professionele coördinator in, maar de meeste mensen zijn al blij met een luisterend oor. Het is moeilijk uit te leggen wat je voor mensen betekent.... Maar vrijwilligerswerk is ook voor jezelf fijn om te doen, de ontmoetingen met mensen vind ik heel belangrijk.”