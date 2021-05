Ondernemertje pesten? Zo doe je dat!

‘Ik denk dat Nederland na één dag stilvalt als alle vrijwilli­gers staken’

21 mei ETTEN-LEUR - Vrijwilligerswerk is de smeerolie in onze maatschappij, stelt Jan Engbers (68). ,,Of dat nou om de tennisclub gaat, school of de kerk; de mensen die daar komen moeten er samen zorg voor dragen. Meer doen dan komen en gaan. Ik denk dat Nederland na één dag stilvalt als alle vrijwilligers zouden staken.”