Ondernemers houden de moed erin met ‘cadeaubonnenketting’

ETTEN-LEUR - Ondernemers in Etten-Leur hebben de ouderwetse kettingbrief nieuw leven ingeblazen, om elkaar in deze lastige tijden een steuntje in de rug te bieden. Maar dan wel nét even anders: de bedrijven vormen samen een cadeaubonnen-ketting.

Hoe het werkt? De twee eerste bedrijven ruilden een cadeaubon met elkaar: lunchroom Brownies&downieS en carwash ’t Vosje. Zij gaven de gekregen cadeaubon allebei aan een andere lokale ondernemer, in het centrum van Etten-Leur. En het idee is dat elke ondernemer die op deze manier een bon krijgt, er zelf ook weer eentje weggeeft aan een volgende collega. Tot een lange cadeaubonnenketting is ontstaan.

Het idee voor de kettingactie kwam van Lauri Dictus, eigenaresse van Brownies&downieS. ,,Ik pikte het idee op bij een vriendin met een nagelsalon in Hoeven. Want in de gemeente Halderberge was het idee voor zo’n cadeaubonnenketting al eerder ontstaan.”

Een mooi plan, vond Dictus, in een periode waarin veel ondernemers in de horeca en detailhandel het lastig hebben. ,,Er zitten zoveel mensen met de handen in het haar nu: het leek me goed om iets positiefs te doen, elkaar op een fijne manier op te zoeken en aan te spreken. De mensen van ’t Vosje kende ik via via en ik weet dat zij snel enthousiast zijn, dus ben ik bij hun begonnen.”

De actie is voor Dictus zelf ook een mooie afleiding in een onaangename periode. Op 1 mei bestaat haar lunchroom in Etten-Leur een jaar. Ze weet nu nog niet of en hoe ze die mijlpaal kan vieren: niet waar ze op hoopte, uiteraard. Maar de huidige situatie is met name erg vervelend voor haar medewerkers.

Want wat Brownies&downieS vooral bijzonder maakt, is dat een deel van het personeel bestaat uit mensen met een beperking. ,,Die vinden de situatie ontzettend moeilijk, vooral degenen die in wooninitiatieven wonen en daar nu geen familie en vrienden meer mogen ontvangen. Voor hun is de wereld wel héél klein geworden.”

Dictus probeert contact te houden met haar ‘kanjers’ via berichtjes, telefoontjes en video’s. ,,Maar dat is toch echt anders dan een knuffel of high five tijdens het werk. Ik hoop ze snel weer gewoon over de vloer te hebben.”