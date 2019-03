Ondernemers Etten-Leur zien er weer toekomst in

Schietende agenten: van noodweer in Roosendaal tot zware mishande­ling in Zwolle

12 maart Het Openbaar Ministerie oordeelt op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche of een agent na een schietincident strafrechtelijk moet worden vervolgd. Was het noodweer, liepen anderen gevaar of had dit ook zonder een gericht schot opgelost kunnen worden? Een overzicht van een aantal zaken in Brabant en de rest van Nederland. Met het oordeel van het Openbaar Ministerie.