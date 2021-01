Ondernemers bedanken klanten in coronatijd voor steun: ‘Houd moed, heb lief’

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Een extra grote bonbon bij je kopje koffie, een kaartje met de tekst ‘Hou vol, heb lief’ dat in je net bezorgde nieuwe pak verborgen blijkt of een opbeurende boodschap op het zakje waarin je belegde broodje zit . ,,Dat de mensen het waarderen is alleen maar fijn.”

Door Hélène Schenk en Annelies Vlaanderen

‘Koop lokaal, dat is goed voor ons allemaal’, staat op een campagneposter van de gemeente Etten-Leur. Maar ook de Moerdijkse wethouder Danny Dingemans van Economische Zaken roept zijn inwoners op om in deze moeilijke tijden toch vooral bij de eigen ondernemers en dus lokaal te kopen.

Bij koffiebar Gedurfd aan de Zuidhaven in Zevenbergen krijg je een kneiter van een bonbon bij je ‘koffie-on-the-go’. Maar ook andere Zevenbergse ondernemers aan diezelfde Zuidhaven doen dezer dagen wat extra voor de klanten.

Sanne en haar moeder Sandra Schoones runnen sinds enkele jaren Petit Spa Brilliant, een schoonheidssalon aan de Zuidhaven van Zevenbergen.

Quote We wilden tijdens deze lockdown nog iets extra’s doen. Alleen, wat? Sanne Schoones, Petit Spa Brilliant

,,Tijdens de eerste lockdown hebben we home treatments gemaakt: gezichtsbehandelingen voor thuis, met een instructiefilmpje erbij", zegt Sanne. ,,Die hebben we toen we de tweede keer dicht moesten opnieuw uitgerold, maar we wilden tijdens deze lockdown nog iets extra’s doen. Alleen, wat? Toen kwamen we op het idee van een scheurkalender die werkt als een adventskalender. Hij telt af naar 10 februari, de dag dat we - hopelijk - weer open mogen.”

De scheurkalender slaat aan, vertelt ze. ,,Hij is ook leuk, met puzzeltjes erin en dergelijke.”

Omzet

Uiteraard gaan de webshopbestellingen wel door. ,,Maar”, verzucht Sanne”, dat is niet in verhouding tot wat we vóór corona aan omzet hadden. En ook het persoonlijke contact, dat missen we enorm. Dat is niet te vergelijken met een telefoontje of een snel babbeltje aan de deur.”

Arno Anemaat, eigenaar van Arno's (heren- en kinderkleding) aan de Ambachtsgang in Zevenbergen, plakte al tijdens de eerste lockdown een poster op zijn raam en hij liet kaartjes maken met de tekst ‘Thanks for your support’.

Quote Ik schrijf iets op de achterkant en dat duw ik dan in het pak. Arno Anemaat, Arno's Zevenbergen

,,Op de achterkant schrijf ik zelf iets, zoals ‘Hou vol, heb lief', zegt Arno en dat duw ik dan ergens in het pak. En als de klant het dan thuis uit de verpakking haalt, dan valt het kaartje eruit en dan is natuurlijk de reactie: ‘Hé, wat leuk, een kaartje.’”

Het is Arno's manier om zijn klanten te bedanken voor hun steun. Maar het is ook zijn manier om de binding met zijn klanten te houden, zoals dat ook geldt voor Arlette en Tessa van der Linden, eigenaars van Lunchcafé Zus & Zo in Etten-Leur.

Quote Bedankt, je bent een topper. Arlette van der Linden, Lunchcafé Zus & Zo

,,Bij elke bestelling, bezorgen of afhaal, schrijven we iets op de verpakking. ‘Bedankt, je bent een topper’, ‘Pluk de dag', ‘Stay safe’ of ‘Hopelijk weer tot snel', zegt Arlette. ,,We proberen, ondanks dat dit voor iedereen een heftige tijd is, positief te blijven en we hopen dat ook anderen positief blijven. En natuurlijk hopen we ook dat de mensen, als we straks weer open mogen, weer bij ons terug komen.”

,,Jawel, we houden vol", zegt Arlette van der Linden, maar het is wel moeilijk. We zijn vijftien jaar veilig ondernemer. We hebben goed gespaard. Dus we kunnen het nog wel even lijden dat er nu nauwelijks iets binnenkomt, maar het is wel zwaar."

Quote Nee, de Markt­plaats­win­kel was niet zo'n succes. Sylvia Schoone-Grol, Grol Lederwaren

Vindt ook collega-ondernemer Sylvia Schoone, die samen met haar man eigenaar is van Grol Lederwaren in Etten-Leur. Maar ook Sylvia Schoone houdt de moed er in en ook zij stopt handgeschreven kaartjes bij de bestellingen die ze aan huis bezorgt.

Ze opende ook een Marktplaatswinkel, maar zoals dat dan weer gaat: ,,Ik werd al snel drie keer gebeld. Ik dacht nog, dát gaat goed, maar het bleken allen oplichters te zijn.”

Quote Toch heb ik de afgelopen week nog best wat bestellin­gen weg mogen brengen. Sylvia Schoone-Grol, Grol Lederwaren

,,Ja het is wel lastig om het hoofd boven water te houden”, bevestigt ook deze onderneemster. ,,Maar toch heb ik de afgelopen week weer best wat bestellingen weg mogen brengen. Dan zien ze een leuk horloge in de etalage of ze bellen om een waterflesje met een leuke print, voor in hun nieuwe tas.”

Arno Anemaat: ,,Toen ik vorige maand voor een tweede keer bij een klant een bestelling bezorgde, zag ik mijn kaartje tussen de kerstkaarten hangen. Dat doet me dan goed. Mensen praten er ook over, het blijft hangen. Het is belangrijk dat we allemaal positief blijven, ondanks wat er om ons heen gebeurt.”