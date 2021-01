Ondernemer heeft meer dan alleen financiële hulp nodig om weer uit de crisis te komen

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Veel ondernemers maken zich grote zorgen of ze de eindstreep van corona gaan halen. Dat blijkt volgens het Werkplein Hart van West-Brabant uit een enquête onder 843 ondernemers in de regio die de afgelopen periode om financiële steun vroegen.

Als vervolg op die enquête benadert het Werkplein vanaf deze week 170 van die ondernemers, die in de enquête aangaven dat ze graag benaderd worden én meer hulp nodig hebben dan alleen de financiële die hen al is aangeboden via de Tozo-regeling.

Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen zijn of nog denken te komen door de coronacrisis.

Resultaten enquête

Enkele resultaten van de enquête: 91 procent van de ondernemers heeft omzetverlies, 57% procent heeft klanten verloren of dreigt die te verliezen en 27 procent meldt ‘zeer veel’ privéproblemen als gevolg van corona.

Twee van de ondernemers uit de enquête, een man uit Roosendaal en een vrouw uit Zevenbergen, spraken maandagmiddag via Teams met demissionair staatssecretaris Bas van 't Wout over de ‘uitdagingen’ waarmee ze worden geconfronteerd en hoe ze daarmee omgaan.

,,De vraagstukken waarmee ondernemers te maken hebben gaan namelijk veel verder dan financiën alleen. Het is goed dat we de staatssecretaris een kijkje konden geven in onze keuken om te zien hoe we vanuit West-Brabant onze ondernemers ondersteunen”, zegt Werkplein-directeur Marko Does.

,,Iedere ondernemer heeft een eigen verhaal en eigen vraagstukken. Daarom hebben we er bij het Werkplein voor gekozen ondernemers proactief te benaderen. Om zoveel mogelijk maatwerk te kunnen bieden en om te zien of we naast het financiële vangnet op andere manieren ondersteuning kunnen bieden.”

Kopje onder

Er zijn ondernemers die kopje onder gaan en te maken krijgen met schulden. Deze mensen worden bijvoorbeeld gekoppeld aan de schuldhulpverlening. Weer andere hebben behoefte aan coaching.

,,We bekijken per ondernemer hoe deze op weg kan worden geholpen. Dit kan zowel binnen het Werkplein zelf zijn als het gaat om vragen over loopbaan, opleidingen en bemiddeling richting de arbeidsmarkt", zegt woordvoerster Lotte Deenik van het Werkplein. ,,Maar we betrekken er ook andere organisaties bij, zoals bijvoorbeeld Surplus Welzijn, MEE, GGZ of Traverse en koppelen de ondernemers aan de juiste organisatie of dienstverlener.”

Het kabinet heeft gemeenten opgeroepen om meer hulp te bieden aan door corona gedupeerde ondernemers dan financiële hulp alleen. Ondernemers kunnen daarom bij het Werkplein terecht voor advies, coaching of bij- of omscholing.

Spin

Het Werkplein Hart van West-Brabant fungeert voor zes gemeenten als een spin in dit web. Deze dienstverlener is er voor alle inwoners van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

Volledig scherm Resultaten enquêtes Werkplein onder 841 ondernemers. © Hart van West-Brabant