Onbegrip verenigingen Etten-Leur over grote verschillen in subsidie

De gemeente heeft een nieuw subsidiestelsel. Verenigingen die meer activiteiten organiseren krijgen meer geld dan andere en wie veel of meer geld in kas heeft, moet die pot eerst aanspreken of krijgt minder gemeentelijke steun. Verder geldt dat de verenigingen en buurtschappen zelf de helft van het geld voor activiteiten moeten opbrengen.

Boot begrijpt ook wel dat haar buurtschap met ongeveer honderd leden minder krijgt dan een wijk als Hooghuis met 5.500 inwoners, maar dat verklaart volgens haar niet dat grote verschil in subsidie (125 euro voor De Haansberg en 7.750 voor Hooghuis). Buurtbelang Banakkers krijgt zelfs 8.705 euro dit jaar.

"Wat doen ze met al dat geld? Of lukt het die vereniging wél om heel veel belangstelling te wekken voor activiteiten? Wij proberen van alles, maar het blijkt moeilijk om dingen te organiseren waar veel mensen op af komen."

Nijs van Noordennen, penningmeester van Wijkbelang Hooghuis, heeft een verklaring voor de 7.750 die zijn stichting krijgt: "In 2017 kregen we helemaal niks, omdat we te veel eigen geld zouden hebben en ook dit jaar zouden we aanvankelijk niks krijgen. Tegen die beslissing hebben we bezwaar gemaakt, maar dat verloren we."

"Daarop hebben we de gemeente gezegd dat eind 2018 de centjes op zouden zijn en we dus in 2019 geen activiteiten meer zouden kunnen organiseren", vervolg Van Noordennen. "Op grond van het programma dat we konden voorleggen is alsnog die 7.750 overgemaakt."

Of Adrie Slagter de verschillen begrijpt? "Nee, helemaal niet", antwoordt de penningmeester van KBO Leur (Katholieke Bond van Ouderen) ronduit. Zijn bond krijgt 500 euro, net als voorgaande jaren. "Het is mooi meegenomen natuurlijk, maar daar kunnen we net mee rondkomen. Elke cent draaien we om", zegt Slagter.