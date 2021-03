Onbegrip over nieuwe punaise-rotonde in Etten-Leur. Is dit een heliplatform of zo?

ETTEN-LEUR - Is het een heliplatform? Een kogelstootring? Een verkeersplein voor kinderen misschien? Openbaar dartbord? Rotonde voor fietsers? Curlingbaan voor de NK kampioenschappen bij Achilles? Graancirkel? Kogelstootring? Poeh, nee hoor, het is gewoon een punaise-rotonde!

De gemeente Etten-Leur legde vorige week in de Concordialaan een zogeheten punaiserotonde aan om auto's daar langzamer te laten passeren. Maar nog niet alle omwonenden hebben dat begrepen en dat leidde op de Facebookpagina Je bent een Etten-Leurenaar tot een lawine aan creatieve en kritische reacties.

‘Auto's rijden juist harder dan voorheen’

Het bericht heeft kennelijk wat losgemaakt en dat is goed, zegt Johan Damen, die het fotootje van de ringen in het wegdek op de Facebookpagina plaatste. ,,Punt is dat auto's juist harder rijden dan voorheen, terwijl hier veel kinderen oversteken met de fiets naar het sportpark van Achilles. Een zinloze investering dus met een averechts effect."

Damen woont aan de T-splitsing, op de hoek van de Concordialaan - Moeskes en kijkt vanuit zijn keuken op de kruising. ,,Vorige week begon de gemeente met de aanleg, nadat we een jaar geleden over de verkeersveiligheid met de wijkmanager hadden gesproken.”

Quote Vorig jaar was er nul budget, er kon nog geen bloembak komen. Nu leggen ze ineens deze ringen aan. Johan Damen, Omwonende punaise rotonde

,,Er was nul budget, werd toen gezegd. Er was niet eens geld voor een bloembak. En nu ineens die aanpassing waarbij het middelpunt van de ringen (met zo'n zes meter doorsnee), volgens de werklieden maximaal twaalf centimeter hoger mag zijn dan de aangrenzende asfaltstroken. Het is nu een soort glooiing geworden, waardoor auto's zich niet meer aan de 30 kilometer houden die daar is toegestaan.”

Gemeente wil graag luisteren naar zorgen omwonenden

De gemeente Etten-Leur kon dinsdag niet aangeven waarom precies is gekozen voor een punaise-rotonde en of er meer dergelijke rotondes op de rol staan. ,,We willen wel graag luisteren naar de zorgen van deze omwonende", zegt de woordvoerder. ,,Maar we communiceren liever niet via de krant.”

