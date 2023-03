Omwonenden flexwoningen dienen klacht in tegen gemeentebestuur Etten-Leur: ‘Er worden zaken achtergehouden’

Wegpiraat (54) vlucht voor politie met vrouw en dochter op achterbank

BREDA/OUD GASTEL – Een 54-jarige man uit Halsteren wilde maar één ding: ontkomen aan de politie. Daarvoor negeerde hij een hele hoop verkeersregels, terwijl zijn vrouw en dochter gewoon bij hem in de auto zaten. Zelfs in de bebouwde kom zou hij 140 kilometer per uur hebben gereden.