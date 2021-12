Omstreden nieuwe parkeerregels Etten-Leur aangepast: goedkoper en minder ingewikkeld

Boeren­droom in duigen: Et­ten-Leur wil er geen intensieve veehoude­rij bij in de polder

ETTEN-LEUR - De droom van boerenzoon Brian Rommens ligt aan diggelen: de gemeenteraad ziet te veel nadelen in zijn plannen voor een flinke kalvermesterij in de Zwartenbergse polder. Een krappe meerderheid kan de komst van meer intensieve veehouderij in Etten-Leur niet rijmen met lokale en landelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

21 december