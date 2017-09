Omroep Brabant krijgt nieuwe hoofdredacteur

Ettenaar Michiel Bouwmeester viert eerste lustrum met Universe Radio

15:32 ETTEN-LEUR - Wereldwijd muziek laten horen via internet en dat vierentwintig uur per dag. Het is de grote uitdaging waaraan Michiel Bouwmeester uit Etten-Leur precies vijf jaar geleden is begonnen. Zaterdag viert hij met zijn Universe Radio het eerste lustrum.