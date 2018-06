ETTEN-LEUR - Eenrichtingsverkeer, teksten op de weg, vrolijk gekleurde markeringspalen en extra aandacht van de wijk-BOA, ofwel: de gemeente Etten-Leur neemt maatregelen om de verkeersveiligheid rond brede school De Pijler (Schoenmakershoek) te verbeteren.

Weerstand

Dat gebeurt in overleg met verschillende partijen, zoals de ouders van leerlingen, de scholen, omwonenden, politie en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) uit de wijk. De gemeente verwacht niet dat er veel weerstand zal bestaan tegen de maatregelen, omdat die weerstand er in het vooroverleg ook niet was. Maar het verkeersbesluit (instellen van eenrichtingsverkeer) wordt nog officieel ter kennis van de bevolking gebracht en dan kan men een zienswijze indienen.

Quote Mensen kunnen nog een zienswijze indienen, maar de voorberei­din­gen gaan intussen gewoon door. Kees van Aert

De voorbereidingen gaan ondertussen wel gewoon door, zegt wethouder Kees van Aert en hij voegt daar aan toe dat men wel met hele goede argumenten moet komen om het plan tegen te houden. Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld in de Patronaatstraat. Bewoners van deze straat moeten straks om de school heen rijden om in de Schipperstraat te komen.

Zebrapad

Verder wordt een zebrapad aangelegd in de Schipperstraat. De middengeleider ligt er al. De gemeente erkent dat het rond de school druk zal blijven op piekmomenten én beseft zoals dat rond andere scholen ook het geval is, dat het vaak de ouders zélf zijn die voor gevaarlijke situaties en opstoppingen zorgen. Dus zullen de wijk-BOA's een oogje in het zeil houden. Overigens kunnen belanghebbenden in een later stadium ook een zienswijze over het zebrapad indienen.

Naast de verkeersmaatregelen worden ook andere zichtbare maatregelen genomen om de veiligheid rond de scholen te vergroten. Op het wegdek wordt het woord school aangebracht. Op plaatsen waar weggebruikers de schoolomgeving binnen rijden, worden palen met een octopus (symbool verkeersveiligheid bij scholen) geplaatst en ook bij oversteekplaatsen en kruisingen komen die gekleurde octopussen te staan.

Kosten

Het parkeerverbod dat al van kracht is voor de school wordt nog eens geaccentueerd met een gele markering. De gemeente investeert ruim 33.000 euro in de maatregelen. In overleg met de scholen wordt bepaald wanneer het werk start, maar gedacht wordt aan het derde kwartaal van dit jaar.

Heel blij