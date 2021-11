OM vindt dat dader gezinsmoord toch levenslang moet krijgen

ETTEN-LEUR – Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen de 34-jarige Onur K. uit Etten-Leur. Hij bracht zijn moeder, vrouw en twee kinderen door verwurging om het leven en werd veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Het OM eiste echter levenslang.

Nog geen twee weken geleden hoorde de verdachte in de rechtbank van Breda zijn vonnis: dertig jaar gevangenisstraf voor één moord en drie keer doodslag. In tegenstelling tot het OM, dat uitging van vier keer moord, acht de rechtbank niet in alle gevallen moord bewezen. Bij de dood van zijn moeder staat dat wel vast; dat heeft hij overigens ook bekend. Maar volgens de rechtbank is het niet bewezen dat K. planmatig handelde bij het om het leven brengen van zijn vrouw en kinderen.

Het OM is van mening dat in deze zaak, ook als niet alle feiten als moord bewezen verklaard worden, sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat een levenslange gevangenisstraf op zijn plaats is. Of er sprake is van moord dan wel doodslag wil het OM ook graag nog bij het Gerechtshof voorleggen.

Gezinsdrama

De vier slachtoffers werden op zaterdagmiddag 28 maart 2020 gevonden in het huis van Onurs moeder aan de Dasseburcht in Etten-Leur. Waarschijnlijk werden zij een dag daarvoor al omgebracht.

K. wurgde zijn vrouw Gülcan (31), zijn zoontje Atakan (6) en dochtertje Deniz (2). In het huis lagen snoeren en kabels, geknoopt als in een strop, met daarop het DNA van de slachtoffers. Zijn moeder, bij wie het gezin inwoonde, was niet thuis. Hij belde haar om 13.33 uur en vroeg haar naar huis te komen. Eenmaal thuis ontstond een worsteling en werd zij gewurgd. Naar zijn zeggen om haar ‘de pijn te besparen’.

K. heeft steeds volgehouden dat buitenlandse criminelen zijn vrouw en kinderen hebben vermoord. De rechtbank noemt zijn scenario volstrekt ongeloofwaardig.

Levenslang

Als een veroordeelde een levenslange straf krijgt opgelegd, is die straf ook écht levenslang. Het is de zwaarste straf die een rechter kan geven en wordt zeer weinig opgelegd. Het gebeurt alleen bij moord, een aanslag op de regering of de koning of bij een terroristisch misdrijf. De beslissing om levenslang op te leggen in plaats van een zeer lange gevangenisstraf hangt af van de mate waarin de samenleving is geschokt. En de omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, zoals een koelbloedige seriemoord.



