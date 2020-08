Om laaggeletterden te kunnen helpen, moet je ze eerst herkennen

Dat is één van de voornemens die de gemeente optekende in haar jaarplan voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het percentage laaggeletterden in Etten-Leur is overigens lager dan het Nederlands gemiddelde. Volgens de Stichting Lezen en Schrijven heeft hier minder dan 5 procent van de inwoners moeite met geschreven taal.

Wie moeite heeft teksten of cijfers goed te begrijpen, kan daar nu nog wat meer last van hebben dan normaal. Het coronavirus en de maatregelen tegen het virus hebben allerlei vertrouwde structuren overhoop gegooid. En: er is een hoop informatie in omloop die voor iedereen relevant is, maar die niet iedereen even makkelijk kan begrijpen. Het gaat dan bijvoorbeeld over besmettingspercentages.