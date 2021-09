Officiële viering start bouw Juvenaat Etten-Leur

In totaal komen er 120 woningen op het Juvenaatterrein: 34 koop appartementen/lofts en woningen met tuin in de vroegere hoofdgebouwen, 22 nieuwe huurappartementen en nog eens twee nieuwe gebouwen op de vroegere sportvelden van het internaat met 64 koopappartementen en daaronder een parkeerkelder.

Viering

Dinsdagmiddag was de officiële viering van de start van de bouw. Wethouder De Weert gaf het startsein voor de bouw van de appartementen aan de Zonnestad. Dit gebeurde in het bijzijn van o.a. kopers, architecten en adj. directeur projectontwikkeling Séverine Blok.

Middeldure verhuur

Blok: ,,De 120 appartementen zijn verdeeld over acht gebouwen. Hiervan zijn 34 koopappartementen gesitueerd in het voormalige internaat, 22 verdeeld over twee gebouwtjes voor middeldure verhuur en 64 koopappartementen verdeeld over twee gebouwen aan de Zonnestad.”

Lofts

Van de 64 appartementen in Zonnestad zijn er inmiddels 62 definitief verkocht, op de andere twee is een optie genomen. Wie de 22 huurappartementen gaat verhuren, is nog onduidelijk. De verkoop van de 34 transformatieappartementen in het voormalige internaat is ook al gestart. Hier zijn er nog 4 te koop. De verkoop van de twee lofts start begin volgend jaar. Die appartementen worden casco opgeleverd als kluswoning. Indeling daarvan kan naar eigen inzicht.