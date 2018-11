Oefening in Etten-Leur: hulpdiensten opgeroepen voor ‘grote explosie’

Vermeend schutter moord Van der Linde in Breda praat met politie

10:06 BREDA - Verdachte Corné R. uit Sprundel heeft deze week twee dagen lang uitgebreid met de politie gesproken over zijn rol bij de liquidatie van Peet van der Linde in Breda. Die werd op 6 januari vorig jaar doodgeschoten op de Lunetstraat in Breda.