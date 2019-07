Oderkerkpark Etten-Leur summum van inspraak: Bewoners bepalen, maar het mag niets kosten!

ETTEN-LEUR - Samen met omwonenden én alle andere inwoners van Etten-Leur gaat de gemeente onderzoeken of er meer gebruik kan worden gemaakt van het Oderkerkpark. Idee is om er een aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker park van te maken, een ontmoetingsplek voor iedereen.

Geld heeft de gemeente er overigens niet voor: ,,Dat is het hele idee! We schrijven geen cheque uit en leggen niet drie varianten voor, we kijken samen met de inwoners wat haalbaar is”, zegt wethouder Kees van Aert.

De gemeente Etten-Leur loopt met dit initiatief vooruit op de invoering van een nieuwe wet, de Omgevingswet, waarin wetten worden gebundeld, regels worden verminderd en burgers vanaf het begin veel meer inspraak krijgen bij het inrichten van de openbare ruimte. Het ‘kan niet tenzij’, wordt ‘het kan, mits.’ Het is het eerste project waarbij de gemeente een ‘Maatschappelijk Akkoord’ afsluit met bewoners.

Quote Wilt u een glijbaan in het park? Dat kan, laten we samen kijken hoe we dat doen en waar we het van betalen. Kees van Aert, Wethouder gemeente Etten-Leur

In het plan Oderkerkpark, met de plechtige kop ‘Startnotitie Maatschappelijk Akkoord Oderkerkpark’ zijn de inwoners vanaf stap 1 aan zet. De gemeente heeft intern weliswaar een kernteam opgetuigd van vier personen (stagiairs), waar later ook nog allerlei vakspecialisten aan toegevoegd kunnen worden, maar de inwoners mogen het zeggen: Wat vindt u van de buurt, wat vindt u van het park, wat zijn leuke activiteiten, wat mist u en wat zou u daar zelf aan willen doen?’ ,,Wilt u een glijbaan in het park? Dat kan, laten we samen kijken hoe we dat doen en waar we het van betalen", noemt wethouder Kees van Aert als voorbeeld.

Ideaal park

Het zijn vragen die de gemeente in gesprekken met buurtbewoners, passanten en gebruikers van het park gaat voorleggen. Ook evenementenorganisatoren, de horeca en wijkvereniging worden benaderd. Vervolgens wordt mensen gevraagd ideeën in beeld te brengen, input aan te leveren via mail en social media, kinderen mogen hun ideale park tekenen of op de stoep krijten.

Tentoonstelling

En dan volgt een tentoonstelling, waarin de opgehaalde beelden gedeeld worden met belangstellenden. Die mogen op hun beurt aangeven wat ze van de ideeën vinden, of ze iets missen, iets toe kunnen voegen wellicht. Of misschien zelf een voorstel hebben.

,,Ook proberen we, met bezoekers, een overkoepelend beeld uit alle input te destilleren. Welke beelden overlappen? Welke vinden we aansprekend? Met welk overkoepelend plan kunnen we allemaal leven", vervolgen B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Quote Samen maken we het Oderkerk­park Kees van Aert, Wethouder gemeente Etten-Leur