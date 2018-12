O jee, geef ik te veel cadeaus?

Geen budget

,,De kinderen maken een verlanglijstje, maar het liefst geef ik iets wat bij het kind past.” Dat ze te veel krijgen, is de Etten-Leurse niet bang voor. Zelf krijgt ze ook nog wat, want met haar drie dochters en de partners doen ze surprise. Als de kinderen op bed liggen. ,,Daarnaast koop ik nog wat cadeaus voor mijn dochters én geef ik ieder gezin een bordspel. We houden allemaal van spelletjes.” Meerdere mensen hanteren niet een specifiek budget per kind. Vaak is het een gevoel; als ieder kind maar evenveel krijgt. De hoeveelheid maakt bij veel mensen niet uit. ,,Wat is te veel? Het is toch leuk om iets te geven", vertelt een andere oma.

Liever kwaliteit

Daarentegen geeft Ingrid Zeelte uit Etten-Leur gestructureerd geld uit aan cadeaus. ,,Wij zijn tegen verspilling en geven onze kinderen dat ook mee. We vertellen aan ze wat voor bedrag wij én opa en oma aan Sinterklaas geven, om cadeaus van te kopen.” Daarmee houden de kinderen rekening tijdens het samenstellen van het verlanglijstje. Zeelte laat het knutselwerk zien. Het Guinness Book of Records staat erop, maar ook een pyjama een schooltas. ,,We geven ook nuttige dingen, die ze goed kunnen gebruiken. Kwaliteit vinden we belangrijk. We hebben wel eens speelgoed gehad dat tegenvalt, dan is dat ook een teleurstelling voor het kind. We geven liever iets wat ze niet snel beu zijn.”

‘Trek een grens’

Volgens Wendy Schoenmakers, eigenaresse van Praktijk voor Opvoedkundig Advies, uit Breda is minimalisme de oplossing voor het omgaan met cadeaus. Want daardoor moeten kinderen leren creativiteit te ontwikkelen en speelt verveling minder snel een rol. ,,Als ouders zijnde is het goed om een grens te trekken. Bepaal samen met je partner wat binnen de mogelijkheden van het budget ligt en ben daarin duidelijk richting de kinderen.” Zo adviseert ze om voor kinderen twee kleinere cadeaus te kopen in plaats van één groot cadeau. ,,Goed is goed. Maar wat goed is en haalbaar, verschilt ook weer per gezin. Iedereen maakt een andere keuze in budget. Deze periode is een mooi moment om kinderen te laten oefenen, zoals waarderen dat ze überhaupt iets krijgen. Als ouder is het goed om te stimuleren dat het om de gezelligheid draait.”