Nul openbare toiletten in Etten-Leur en Moerdijk: lokale fractie vraagt om actie

En dat is nodig, vindt ook Hjalmar Duif, man achter de Hoge Nood-app. Het bedrijf werkt samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS). Hij bevestigt de nul in Etten-Leur en spreekt van een landelijk probleem. Er zijn veel te weinig openbare toiletten. Semi-openbare toiletten heeft Etten-Leur wel, bijvoorbeeld in het winkelcentrum. Maar dat is niet 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend.

De gemeente Moerdijk telt volgens een woordvoerster nul openbare toiletten. Wel is er volgens haar een urinoir op de Markt en is er in de zomermaanden gelegenheid om overdag gebruik te maken van het toilet in het Maritiemgebouw aan de Lantaarndijk.

Ons Etten-Leur vraagt burgemeester en wethouders om in ieder geval drie openbare toiletten te plaatsen, verspreid over de gemeente. Bijvoorbeeld op het Van Bergenplein, het Stationsgebied en in Etten-Leur Zuid (busstation parkeergarage). Deze toiletten moeten zelfreinigend, hufterproof en zeker toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Quote Het is ook belangrijk dat winkeliers en horeca-onderne­mers op de noodzaak van een toeganke­lijk toilet gewezen worden. Eric Verwijmeren, Burgerlid Ons Etten-Leur

Verder wil de fractie dat beter aangegeven wordt waar het toilet in het winkelcentrum te vinden is. Ondernemers moeten voorts op het belang van de zaak gewezen worden, vindt Ons Etten-Leur. Mensen die een toilet nodig hebben, moeten door ondernemers (winkels en horeca) niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Poep en pies

Over onderwerpen die met poep en pies te maken hebben, wordt wel eens lacherig gedaan, maar voor de mensen die het aangaat is het allerminst een lollig onderwerp. Voor mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, met een zwakke blaas of een andere chronische aandoening is het noodzaak dat ze zo snel mogelijk een toilet kunnen vinden als de nood hoog is. Ook bij mensen met een stoma kan het nodig zijn dat een onverwacht te ver gevuld zakje snel geleegd moet worden. Wanneer je dan moet smeken om een toilet of erger nog, weggestuurd wordt, kan dat gênante situaties opleveren.

De Maag Lever Darm Stichting streeft naar een schoon, toegankelijk openbaar of opengesteld toilet binnen een straal van 500 meter in het centrum van een stads- of dorpskern en in drukke voetgangersgebieden. In veel gemeenten, zoals dus ook in Etten-Leur, wordt die norm niet gehaald. Onderzoek van de MLDS heeft uitgewezen dat slechts één op de twaalf gemeenten de komende jaren extra geld uittrekt om meer openbare toiletten te realiseren.