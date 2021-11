Nu twee keer zoveel positieve tests in Etten-Leur en Moerdijk als tijdens winterpiek van 2020

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - In Etten-Leur werden de afgelopen week bijna 470 mensen positief getest op het coronavirus, in de gemeente Moerdijk waren dat er 358. Het aantal nieuwe besmettingen ligt in beide gemeenten nu ongeveer dubbel zo hoog als op het hoogtepunt van de winterpiek een jaar geleden.

Sinds begin november registreerde het RIVM ruim 1.100 positieve tests in Etten-Leur en ruim 850 in Moerdijk. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger, omdat niet iedereen zich laat testen en de resultaten van commerciële testlocaties niet altijd te zien zijn in de RIVM-registratie.

In november 1 op de 40 bewoners besmet

Dat betekent dat sinds 1 november minimaal 1 op de 38 inwoners van Etten-Leur besmet raakte met het coronavirus. Het gemiddelde aantal positieve tests per dag liep daar op van 44 in de week van 12 tot 18 november tot 67 in de afgelopen week. In Moerdijk steeg het gemiddeld aantal positieve tests per dag van 38 in de derde week van november naar 51 de afgelopen week. In die gemeente kreeg sinds 1 november minimaal 1 op de 43 inwoners een positieve testuitslag.

Wie gevaccineerd is, heeft een veel kleinere kans met covid in het ziekenhuis te belanden. Maar het aantal mensen dat besmet raakt is nu zó groot, dat de ziekenhuizen ondanks die veel kleinere kans toch onder druk staan. De groei in het aantal besmettingen lijkt nog niet tot stilstand gebracht.