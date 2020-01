Nu is Peter van Heusden écht weg: 'Zorg goed voor mijn school, en voor elkaar’

Rector Peter van Heusden nam donderdagmiddag officieel afscheid van de school in Etten-Leur. Hij kwam daar in 1968 als leerling binnen en werkte er als volwassene meer dan 40 jaar, de afgelopen tien jaar als hij rector/bestuurder. Hij ontmoette er zijn vrouw en bracht zijn dochters er naar school.

Koninklijke onderscheiding

Van Heusden werd tijdens de afscheidsbijeenkomst benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een onderscheiding die hij niet alleen te danken heeft aan zijn inzet voor de KSE, maar ook aan zijn betrokkenheid bij bijvoorbeeld voetbalvereniging VVR in zijn woonplaats Rijsbergen.

De vertrekkend schoolbestuurder kreeg na zijn afscheidsspeech een staande ovatie. De warmte was voelbaar in de zaal vol (oud-)leerlingen, (oud-)medewerkers en andere bekenden. Zelfs de man die Van Heusden in 1974 zijn KSE-diploma overhandigde zat in de zaal.

Quote Peter is fantas­tisch in het zwart maken van speklapjes

Van Heusden deed in zijn rol als rector altijd meer dan van hem verwacht mocht worden, zei burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur. Net als de andere sprekers tijdens de afscheidsmiddag was zij vol lof over Van Heusden. Al verklapte een enkeling ook dat de bbq-talenten van de vertrekkend rector wel voor verbetering vatbaar zijn (,,Peter is fantastisch in het zwart maken van speklapjes”).

Oprechte interesse

Maar er was toch vooral oog voor zijn pluspunten, bijvoorbeeld in een toespraak van conrector Juul de Coninck. ,,Alles wat je doet, doe je met meer dan 100 procent inzet en met passie. En je hield steeds een oprechte interesse in wat jongeren denken en doen.”

Van Heusden zelf probeerde in zijn slotwoord zijn 52 jaar op de KSE in een klein halfuur te vangen. Hij bedankte daarbij iedereen die zijn school tot school maakt, van de leerlingen tot de conciërge en bevriende instellingen in Etten-Leur.