Nu geen nieuwe besmettingen, maar het is nog te vroeg voor conclusies bij Contrefort

Op deze zorglocatie in Etten-Leur gingen drie woongroepen voor mensen met dementie in quarantaine nadat de besmetting aan het licht kwam.

Het is volgens hem echter te vroeg om zinnige dingen te zeggen over eventuele andere besmettingen. De incubatietijd van het virus kan een kleine twee weken zijn. ,,We weten dus pas in de loop van volgende week of het al dan niet beperkt blijft tot de besmetting waar we nu van weten.”