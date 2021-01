Nostalgische groepen op Facebook zijn hot: 'We groeien nog elke dag’

Historische foto's uit eigen dorp of stad zijn hot, met dank aan Facebook. Pagina's over Oud dit of dat, hebben vele duizenden volgers. Foto’s van verdwenen scholen of straten krijgen honderden likes en opmerkingen. Maar hoe serieus is de interesse in het lokale erfgoed eigenlijk?

Volledig scherm Screenshot Facebookpagina Jee bent een Etten-Leurenaar als... © Florence Imandt

Neem ‘Je bent een Etten-Leurenaar als’ waar bijvoorbeeld 73 opmerkingen hangen onder een ansichtkaart uit 1932 van huizen in de Stationsstraat, geplaatst op 7 januari door Cor Kerstens, één van de ruim tienduizend leden van deze FB-groep. De kracht van dit soort pagina's is dat alle leden foto's op de pagina kunnen plaatsen, mits ze zich aan een aantal regels houden. Veelal komen die uit particuliere collecties, maar soms komen ze ook van databanken of heemkundekringen.

Volledig scherm Foto uit 1898 van de kroningsfeesten in Leur dat toen nog een zelfstandige gemeente was. © Heemkundekring Jan uten Houte, Etten-Leur

Soms worden zomaar foto's geplukt van andere sites of databanken

Om te voorkomen dat er zomaar foto's geplukt worden van de site, heeft de Etten-Leurse Heemkundekring Jan uten Houte de 36.000 foto’s uit de beeldbank voorzien van een watermerk. ,,Er zit heel veel tijd in het verzamelen, beschrijven en scannen van foto's of ander beeldmateriaal”, zegt Nora van den Broek, beheerder van www.hetgeheugenvanettenenleur.nl ( = de beeldbank van Jan uten Houte). ,,Het is niet de bedoeling dat anderen daar zonder bronvermelding mee aan de haal gaan.”

Quote Prima, duizenden duimpjes, maar als heemkunde­kring heb je daar niet zo veel aan. Likers worden veelal niet actief voor een histori­sche vereniging Ebo Roek, Voorzitter heemkundekring Willem van Strijen, Zevenbergen

De belangstelling voor oude foto's van de eigen omgeving vindt ze prima omdat het bijdraagt aan het behoud van erfgoed. Haar collega Ebo Roek, voorzitter van de Zevenbergse heemkundekring Willem van Strijen, staat daar iets anders in. ,,Natuurlijk best leuk, die duizenden duimpjes omhoog. Maar als heemkundekring heb je daar niet zo heel veel aan.”

Volledig scherm Te zien op de website van heemkundekring Willem van Strijen, Zevenbergen. © Heemkundekring Willem van Strijen

,,Onze leden houden zich bezig met het bewaren, documenteren, duiden en ter beschikking stellen van historisch erfgoed. Zij organiseren tentoonstellingen, schrijven boekjes, geven rondleidingen, doen onderzoek. En de ervaring leert dat al die FB-reageerders niet actief worden voor een historische vereniging. Het blijft bij gemakzuchtig consumeren van plaatjes, die vaak uit óns archief komen.”

Volledig scherm Heemkundekring Willem van Strijen, Zevenbergen: de Hazeldonkse Zandweg in vroeger tijden. © Heemkundekring

Volgens Jelle van Gurp, beheerder en in 2013 initiatiefnemer van Je bent een Etten-Leurenaar als, klopt dat beeld voor een deel wel. ,,We groeien nog elke dag in ledental, maar het aantal mensen dat regelmatig foto's plaatst, is beperkt. Ik schat enkele tientallen. Onder hen zitten enkele zeer fanatieke leden, die overal op zoek gaan naar foto's en ook de verhalen erbij vertellen.”

Is de historische belangstelling een hype?

Waar Roek denkt dat de belangstelling voor ouwe foto's van voorbijgaande aard zal blijken, denkt Van Gurp juist dat de FB-pagina's blijvertjes zijn. ,,Ik ben er destijds zelf mee begonnen omdat ik het leuk vond om dingen van vroeger terug te zien. Ik ben geboren in 1980, maar vind het bijvoorbeeld hartstikke leuk om te zien hoe de Bisschopsmolen straat er in 1950 uitzag.”

,,Die interesse zal altijd wel blijven denk ik. Daarnaast worden ook steeds meer andere dingen op de pagina geplaatst, zoals bijvoorbeeld uit de natuur. Dat krijgt ook waardering.”

Volledig scherm Beeld van de FB-pagina Klundert in Vroeger Tijden, oud en nieuw in elkaar gemonteerd rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. © Ineke de Geus

Overigens wordt niet al het aangeleverde materiaal klakkeloos geplaatst, zegt Janneke Driesprong. Zij is oprichter en beheerder van Klundert in vroeger tijden, een Facebookpagina met 2.723 leden, die niet openbaar is, maar alleen te zien voor toegelaten leden.

Quote Ik hou het streng in de gaten, nare reacties gaan er allemaal af. Janneke Driesprong, Initiatiefnemer en beheerder FB-pagina Klundert in vroeger tijden

,,Ik hou het streng in de gaten. Vervelende reacties gaan eraf. Bijvoorbeeld als iemand helemaal los gaat over een leraar die hij vroeger op school had. Vaak zijn die mensen al overleden, maar je zult maar dochter of kleinkind van zo iemand zijn. Dan is het heel pijnlijk allerlei nare verhalen te lezen. Ook gif-plaatjes gaan er allemaal af en ik ben erg beducht voor auteursrecht-rekeningen. Dus we letten goed op bronvermelding.”

Volledig scherm Van FB-pagina Klundert in Vroeger Tijden, toen boeren nog met paardenkracht werkten. © Ineke de Geus

De belangstelling voor Klundert in vroeger tijden komt vanuit de hele wereld, weet Driesprong, zelf woonachtig in Willemstad, maar afkomstig uit Klundert. ,,Vanaf het moment dat ik ermee begon, in 2015 explodeerde het en heb ik er een paar actievelingen bij gezocht die veel foto's aanleveren. Acht duizend foto's staan er nu op, dus ik heb al tegen mijn kinderen gezegd dat ze deze FB-pagina na mijn overlijden nooit mogen afsluiten. Dan is alles voorgoed verloren.”

Vooral oud-Klundertenaren hebben belangstelling voor de pagina, zegt Janneke Driesprong. ,,Soms krijg ik ook persoonlijke bedankjes van mensen. Dat geeft een kick.”

Volledig scherm FB-pagina Klundert in Vroeger Tijden, compilatie van diverse oude foto's. © Ineke de Geus

Volledig scherm Foto uit de beeldbank van heemkundekring Jan uten Houte, Etten-Leur © Heemkundekring Jan uten Houte, Etten-Leur