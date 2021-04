Noodkreet scouting Etten-Leur steeds luider: ‘Geef ons meer tijd om op eigen benen te staan’

Patsercon­tro­le: ‘In een Golf en alle twee een petje op, dat is natuurlijk verdacht’

8:49 ZEVENBERGEN - De sneeuw jaagt over de parkeerplaats aan de Westrand in Zevenbergen. Een jonge bestuurder van een BMW 6 staat te verkleumen in zijn Canada Goose-jas, trainingsbroek en kekke gympen. De politie heeft hem dinsdag van de weg gehaald bij een zogeheten patsercontrole. Agenten doorzoeken zijn auto en vinden een stapel eurobiljetten. Ze zijn nog niet klaar met hem.