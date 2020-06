Noodklok eindelijk gehoord: raad eist met spoed noodmaatregelen tegen hitte op scholen Etten-Leur

Kent jouw peuter ook al letters? West-Bra­bant krijgt kinderop­vang voor hoogbegaaf­den

27 juni Weet jouw peuter het verschil tussen een Opel en een Citroën? Of weet hij al wat de K is, of de P? Dan zou ie weleens hoogbegaafd kunnen zijn! Specifieke begeleiding op de kinderopvang kan wellicht helpen om later onderpresteren te voorkomen. Marjolijn Verhaar begint in Standdaarbuiten met zo’n programma voor vooroplopertjes.