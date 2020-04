Noodhulpproject voor minima valt uiteen in verschillende initiatieven

ETTEN-LEUR - Vrijwilligersgroep ‘Samen op de kleintjes letten’ is deze week uit een tijdelijk noodhulpproject voor gezinnen met een smalle beurs gestapt. Met dat noodhulpproject worden in Etten-Leur wekelijks kleine voedsel- en hulppakketten uitgedeeld aan minima, nu door het coronavirus meer mensen moeite hebben rond te komen.

De uitgifte van hulppakketten gaat overigens gewoon door, zowel via het noodhulpproject als via ‘Samen op de kleintjes letten’. En het idee achter beide initiatieven blijft hetzelfde: ze bestaan uit vrijwilligers die hun uiterste best doen elke week spullen en voedingsmiddelen te vinden waar ze mensen met een klein inkomen een plezier mee kunnen doen. Zéker nu bij veel mensen inkomen en andere zekerheden wegvallen vanwege de coronacrisis.

Waarom Samen op de kleintjes letten dan toch besloot ‘uit te stappen’? ,,Wij helpen al jaren mensen met pakketjes en kennen onze doelgroep goed”, zegt Brechtje Spaapen van het initiatief. ,,We hebben een band opgebouwd met de mensen die wij helpen. We weten hoe moeilijk veel mensen het überhaupt al vinden om om hulp te vragen, en horen via ons netwerk waar hulp nodig is.”

Quote Wij wilden gewoon onze handen vrij hebben om iedereen te helpen waarvan wij het gevoel hebben dat ze hulp kunnen gebruiken

In de samenwerking met andere vrijwilligersinitiatieven bleek het lastiger die warme banden met de bekende doelgroep vast te houden, zegt ze. ,,Omdat er keuzes moesten worden gemaakt: wie helpen we dan precies, waar mogen die vandaan komen, aan wat voor regels willen we ons houden?” Begrijpelijke vragen, zegt Spaapens, maar geen vragen waar ‘Samen op de kleintjes letten’ zich nu mee bezig wilde houden.

,,Wij wilden gewoon onze handen vrij hebben om iedereen te helpen waarvan wij het gevoel hebben dat ze hulp kunnen gebruiken. Oók als ze uit St. Willebrord of Sprundel komen, bijvoorbeeld. Zonder overleg of vertraging. We vinden het noodhulpproject nog steeds een mooi initiatief, maar we trekken bij nader inzien toch liever ons eigen plan.”

Quote Wij hebben geen voorwaar­den opgelegd, als het gaat om wie deze pakketjes kan krijgen Woordvoerder Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur, die ook bij het noodhulpproject betrokken was, heeft volgens een woordvoerder overigens geen regels opgelegd voor het uitdelen van pakketjes. ,,Wat wij doen, is ervoor zorgen dat verschillende partijen elkaar vinden en samen vooruit kunnen. Zij bepalen vervolgens zelf hoe ze zaken oppakken. Wij hebben geen voorwaarden opgelegd, als het gaat om wie deze pakketjes kan krijgen.”

Een wijkmanager van de gemeente blijft volgens de woordvoerder ‘op enige afstand betrokken en op de hoogte’ bij het noodhulpproject.