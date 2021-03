Nog voor de bouwvak begint bouw appartementen Kompas in Etten-Leur

Woningcorporatie Alwel heeft de omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd en de verwachting is er geen bezwaren meer komen omdat al uitgebreid is gesproken met omwonenden. De eerste huurders kunnen vermoedelijk eind 2022 in het nieuwe complex tussen de Van Genkstraat en de Korte Brugstraat gaan wonen.

Het gaat om appartementen met een oppervlakte van tussen de 58 en 65 vierkante meter groot die in drie bouwlagen verrijzen: begane grond, eerste en tweede verdieping met een binnentuin en parkeerterrein. Een huurprijs is volgens projectleider Jakko van Aken nog niet bekend.

Te zijner tijd inschrijven via het gebruikelijke Klik voor Wonensysteem



,,We nemen een ruime marge qua bouwtijd", zegt hij. ,,Het parkeerterrein - dat de gemeente aanlegt - moet bijvoorbeeld ook klaar zijn voordat mensen er kunnen gaan wonen. Maar het zou best kunnen dat we al in het derde of vierde kwartaal van volgend jaar klaar zijn. Tegen die tijd zullen ook de huurprijzen bekend zijn. Mensen kunnen zich dan via het gebruikelijke klik voor wonensysteem aanmelden.”