Nog twee Etten-Leurse locaties in beeld als nieuw industrieterrein

ETTEN-LEUR - Blankenstraat West en Hoge Haansberg Zuid-West zijn aangewezen als mogelijke locaties voor een nieuw industrieterrein in Etten-Leur. Dat betekent dat er nu drie plekken, eerder is Middendonk-Oost in beeld gekomen, via een zogeheten MER (milieu-effectrapportage) worden onderzocht of ze geschikt zijn als bedrijventerrein.