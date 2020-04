Nog steeds onduidelijkheid rondom gezinsdrama Etten-Leur: ‘Het is verbijsterend’

Uitzending SBS6 kers op taart van corona-ac­tie ‘met ELkaar’ in Et­ten-Leur

13 april ETTEN-LEUR - De actie ‘met ELkaar’ van drie Etten-Leurse vrienden om de onderlinge verbondenheid van hun stadsgenoten in coronatijd kracht bij te zetten, is in enkele dagen een enorm succes geworden. Hun filmpje is al door zeker twintigduizend mensen online bekeken en de duizend gratis buttons vliegen de deur uit.