(Nog) geen aanhoudingen na onderzoek in Etten-Leurse garageboxen

Automobi­list crasht op geparkeer­de auto's in Et­ten-Leur en vlucht, maar laat gsm en rijbewijs achter

13 september ETTEN-LEUR - ‘Niet slim.’ Zo omschrijft de politie het handelen van een automobilist in Etten-Leur, die na een ongeluk op de vlucht is geslagen, maar de politie wel een duidelijk spoor gaf van wie hij of zij is.