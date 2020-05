Nog even wachten op de eerste duik: veel vragen bij de zwembaden

FIJNAART/ETTEN-LEUR/KLUNDERT - De kans dat u maandag een duik kunt nemen in een van de lokale zwembaden, is behoorlijk klein. Al mogen de baden officieel weer open: de meeste hebben toch echt een paar dagen extra nodig om hun heropening voor te bereiden. En áls ze opengaan, kan niet iedereen tegelijk komen zwemmen.

,,Ik denk dat heel Nederland een beetje geschrokken is van die 11 mei”, vat Jack Aarts het gevoel bij veel collega’s samen. Hij is locatiemanager van zwembad De Banakker in Etten-Leur. ,,We dachten hier dat we minstens tot 19 mei dicht zouden blijven. En dat dachten ze volgens mij overal.”

Niet dat ze niet blij zijn met de kans om weer mensen te ontvangen. Dat zijn ze zeker. Bij De Banakker, bij De Oester in Fijnaart, en ook bij De Niervaert in Klundert.

Quote Maandag halen wij denk ik niet. Ik hoop dat we in de loop van de week weer kunnen beginnen Mark de Jong, De Niervaert

,,Maar we hadden het zo snel nog niet verwacht”, zegt ook Mark de Jong van De Niervaert. En nu de regering de heropening pas vijf dagen van tevoren aankondigde, is de voorbereidingstijd behoorlijk krap. ,,Maandag halen wij denk ik niet. Ik hoop dat we in de loop van de week weer kunnen beginnen.”

Want de zwembaden moeten over érg veel dingen nadenken, nu ze volgens nieuwe richtlijnen moeten werken. Bovendien: op veel punten was de afgelopen dagen nog niet duidelijk wat die richtlijnen precies inhouden. De Jong: ,,Hoe zit het met regels voor kleedruimtes, douches, aantallen zwemmers?”

Wachten op protocollen

Brancheverenigingen en zwembadkoepels werkten de afgelopen dagen hard aan protocollen, die duidelijkheid moesten bieden over dit soort kwesties. In afwachting van die protocollen konden zwembaden nog geen harde knopen doorhakken.

Waar de grote knelpunten zitten is op de meeste plekken trouwens al wel duidelijk. Zo zorgt de plattegrond van De Banakker voor hoofdpijn bij Aarts. ,,De gang waar onze kleedruimtes aan liggen is geen anderhalve meter breed.” Daar moeten mensen doorheen als ze naar het bad toe gaan én als ze vertrekken.

,,Hoe doe je dat dan, met die anderhalve meter? Je kunt mensen ook bij vertrek door de zwembadruimte te laten lopen, maar ja: hoe zit dat dan met schoonmaak, met hygiëneregels?”

Quote Die kindjes, hun ouders, je personeel...het is een puzzel Jack Aarts, De Banakker

Of neem de zwemles. Normaal komen er in Etten-Leur dik 600 kinderen per week. Als je 30 mensen tegelijk toe mag laten: hoe gaat dat dan? Aarts: ,,Normaal liggen er dan 40 kindjes tegelijk in het water. Dan zijn er ouders bij, want jonge kinderen kunnen zichzelf niet zonder hulp omkleden. En je personeel... Het is een puzzel.”

Eén ding is duidelijk: in een wereld van richtlijnen en risico’s is het onmogelijk om ‘gewoon’ de roosters uit de periode vóór de epidemie uit de kast te trekken. Dat zegt ook Bert Bosch, voorzitter van de Stichting Zwembad Fijnaart, die De Oester exploiteert.

,,Wij streven er nu naar op 18 mei te openen. Voor die tijd moeten we nog bepalen hóe. Welke groepen mogen het eerst, welke onderdelen? Het zal stap voor stap gaan. Iedereen tegelijk weer naar het zwembad, dat kan niet.”

Quote Dat we het afzwemmen moesten schrappen was erg sneu, dus een oplossing voor die kinderen staat hoog op ons lijstje Bert Bosch, De Oester

Al weet Bosch één ding zeker: ,,Eind maart moesten we het afzwemmen schrappen. Dat was erg sneu. Dus het staat hoog op ons lijstje om voor díe kinderen een oplossing te bedenken.”