Nog even, dan maken de bouwvakkers plaats voor dansende tieners

ETTEN-LEUR - Waar straks artiesten in de spotlights staan schijnt nu het felle licht van bouwlampen. En de muziek komt nog niet uit de cursusruimtes, maar uit draagbare radio’s die op de grond staan te tetteren. Toch is de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer inmiddels zo ver gevorderd, dat bezoekers van de bouwplaats een indruk beginnen te krijgen van het eindresultaat.

Niet dat je die bouwplaats zomaar op kunt wandelen trouwens. Verslaggeefster en fotograaf mogen alleen rondkijken met een afspraak, helm en werkschoenen. Wethouder Ger de Weert en Nieuwe Nobelaer-directeur Hilda Vliegenhart wijzen de weg in het gebouw dat na de opening geen Nieuwe Nobelaer, maar simpelweg ‘De Nobelaer’ zal heten.

We beginnen waar bezoekers straks ook beginnen, bij de hoofdingang nabij de rotonde aan de Parklaan. Die geeft toegang tot de centrale ruimte. De ‘huiskamer’: een open gebied in het hart van het pand. Wie daar staat ziet straks niet alleen wat op de begane grond gebeurt, maar ook wat zich op de eerste verdieping afspeelt. Er is namelijk geen dicht plafond, maar een vide.

Volledig scherm De huiskamer-in-wording in de nieuwbouw. De ruimte links hoort straks bij de bibliotheek, rechts is een stukje bar zichtbaar. In het midden de vide: een flinke opening in het plafond geeft vanaf de begane grond zicht op de eerste verdieping en vice versa. © Pix4Profs / Peter van Trijen

Directeur-bestuurder Vliegenthart: ,,Iedereen komt hier straks terecht. Theaterbezoekers die iets willen drinken, mensen die aan een leestafel een tijdschrift lezen, ouders die wachten op hun dochter die muziekles krijgt. Maar het mooie is dat je hier eigenlijk altijd welkom bent. Een gebouw met een bibliotheek is een van de laatste écht openbare gebouwen: je kunt zonder doel langskomen om een krant te lezen, koffie te drinken of een praatje met iemand te maken.”

Alles in de nieuwbouw is gericht op een vermenging van mensen en activiteiten. Vliegenthart wijst naar de vide, waar mensen straks vanaf de eerste verdieping kunnen zien wat er in de huiskamer gebeurt. Soms zullen daar bijvoorbeeld dansoptredens plaatsvinden, voorleesmomenten of concerten van cursisten. Elk type activiteit heeft in het huidige pand aan de Anna van Berchemlaan nog een eigen plek, achter eigen muren, eigen deuren; in de nieuwbouw loopt veel meer door elkaar. Vliegenthart: ,,De kasten van de bibliotheek lopen hier bijvoorbeeld door in de huiskamer. En een deel van de cursusruimtes voor beeldende kunst heeft een ingang via de bibliotheekruimte.”

Binnen en buiten

Wethouder De Weert vult aan: ,,En vanaf de stoep kun je door de grote glazen wanden weer zien wat er in die cursusruimtes gebeurt. Het pad dat langs het zwembad loopt wordt doorgetrokken, over een paar maanden ligt het voetgangersgebied - met parkje - tegen dit gebouw aan.”

Bezoekers van het gebouw kunnen straks dus niet alleen zien wat er op andere plekken bínnen het gebouw gebeurt, maar kijken op veel plekken ook naar buiten. En de buitenwereld kan op zijn beurt zien wat zich binnen De Nobelaer afspeelt. Een dansstudio op de eerste verdieping geeft uitzicht op wat Vliegenthart ‘de skyline van Etten-Leur’ noemt. Wie over de rotonde rijdt kan zien wat binnen gebeurt. Nu zien passanten er een choreografie van bouwvakkers, over een jaar dansende tieners in hiphopkleding.

Daglicht

Het meest ‘af’ is op dit moment de theaterzaal. De afwerking van de wanden is begonnen, het podium is duidelijk herkenbaar. Een flink raam op de eerste verdieping zorgt ervoor dat indirect daglicht de zaal in kan vallen. Vrij zeldzaam in theaterland, maar wel zo fijn voor de mensen die hier straks overdag voorstellingen voorbereiden. En leuk voor bezoekers, die zo kunnen zien hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat.

Voor de medewerkers is het ook prettig dat er een inpandige laad- en losruimte is. Vliegenthart: ,,Nu gebeurt dat nog buiten, op de stoep. Vooral bij slecht weer vervelend voor medewerkers. En het geeft buiten ook weleens geluidsoverlast voor de buurt; bij inpandig laden en lossen hoor je er straks niks van.”

De nieuwbouw moet eind 2021 worden opgeleverd. Ergens in het voorjaar van 2022 moet De Nobelaer daar de poorten openen.