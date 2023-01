Nog een paar meldingen erbij in afpersingszaak Gianni de W.: ‘We onderzoeken of er een verband is’

Al 25 jaar die typische jaren zestig sound, jubileum­con­cert Bredase B-tones

Ze zijn al bijna een kwart eeuw een begrip in Breda en omstreken. Het kwartet muzikanten dat als de B-tones al zo lang aan de weg timmert, bestaat dit jaar 25 jaar. Komende vrijdag treden ze op in cafe ‘t Ginneken in Breda.

