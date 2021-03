Nog 20 AED's nodig om Etten-Leur hartveilig te maken

Eric Tak van de stichting roept bedrijven en particulieren, zich bij hem te melden. ,,Veel bedrijven hebben een AED binnen hangen, die willen we buiten hebben, zodat iedereen erbij kan. Daarnaast zoeken we nog nieuwe plekken in het buitengebied om een defibrillator op te hangen. De AED's worden voor de helft betaald door de gemeente Etten-Leur, de andere helft moeten omwonenden zelf betalen. Een AED kost 3.850 euro.”

In het buitengebied om de 1.500 meter een AED, in stadscentra om de 650 meter



In stadscentra is een maximale afstand tot een AED van 650 meter gebruikelijk, maar dat is in het buitengebied niet haalbaar. ,,We mikken op cirkels van zo'n 1.500 meter", zegt Tak. ,,Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in bepaalde gebieden maar zes boerderijen staan, die moeten dan gezamenlijk ongeveer 1900 euro betalen.”

,,Daar zit een bepaalde onrechtvaardigheid in, vergeleken met de bebouwde gebieden. Maar als je met zo'n investering het leven van je vader of moeder kunt redden, stelt die weinig voor. Financieel gezien kunnen we als stichting wel wát pijn verlichten, maar beslist niet overal.”

De AED bij de parkeergarage op de Markt in Etten-Leur

Sinds de oprichting van de stichting in 2017 werden tachtig Automatische Externe Defibrillators in de gemeente Etten-Leur geplaatst. De allereerste kwam op het Raadhuisplein te hangen en werd gesponsord door de Juniorkamer.

Later hebben ook andere serviceclubs meebetaald aan AED's, maar in het buitengebied is de promotionele waarde volgens Tak te klein voor die clubs. Naast de gemeente Etten-Leur, die steeds de helft van de kosten van een AED betaalt, deden ook Rabobank en de Nederlandse Hartstichting een flinke duit in het zakje.

Gemiddeld wordt er elke week een keer gebruik gemaakt van één van de AED's in Etten-Leur vanwege hartfalen. ,,In de helft van die gevallen gaat het om een hartstilstand, dan is het vaak einde verhaal. In de andere helft van de gevallen gaat het om hartritmestoornissen, van die mensen wordt de helft gered. Dat betekent dat een kwart van de mensen die in de problemen komen, overleeft.”

Afsluit-moment van Etten-Leurs Heartsafe-project in juni

Tak heeft intussen al contacten met onder meer de Bettinahoeve en Hills Petfood en gaat ervan uit dat het de komende maanden gaat lukken in ieder geval tien, maar hopelijk zelfs twintig AED's in het Etten-Leurse buitengebied te plaatsen. In juni is al een officieel Hartveilig-moment vastgelegd.

Aanmelden via eric.tak@hartveiligettenleur.nl

Crossfit Etten-Leur hield vorig jaar een crowdfundingsactie voor een AED.