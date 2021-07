Nobelaer vreest toekomst zonder steun, raad is verdeeld: ‘Wat mij betreft mocht het afbranden’

Waterschap Brabantse Delta helpt Limburg met mobiele keringen

17 juli BREDA/HEIJNINGEN - Zes medewerkers van waterschap Brabantse Delta in Breda zijn naar Limburg vertrokken om mee te helpen bij het bestrijden van de wateroverlast. Ze zijn vanuit de werkplaats in Heijningen met in totaal 650 meter aan mobiele keringen naar Ottersum afgereisd.