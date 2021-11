Nobelaer scherpt coronaregels aan

Voor de regels rondom de coronacheck moeten mensen even goed opletten, want die verschillen per activiteit en ruimte. Voor de bibliotheek of Speelotheek is geen QR-code nodig. In het theater is een coronacheck verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. En wie een cursus bezoekt, moet een coronatoegangsbewijs laten zien als hij 18 jaar of ouder is.