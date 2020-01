Nieuwjaarstoespraak Miranda de Vries: 'Begrip ontstaat door met aandacht met elkaar te praten’

‘In tijden van horror­clowns is niet iedereen dol op clowns, maar Marco deed het fantas­tisch’

6:00 ETTEN-LEUR - Het begin van de serie voorstellingen in Etten-Leur was een stuk spannender dan circusdirecteur Kevin van Geet had gewild. Maar ondanks die moeizame start kijkt hij tevreden terug op de zesde editie van het Kerstcircus Etten-Leur. Zondagmiddag speelde dat de laatste voorstelling.