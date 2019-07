Nieuwe voorstelling Max Mini: ‘spectaculaire show over Cleopatra’

Cleopatra is de 53ste show van Max Mini. ,,We doen alles zelf. We schrijven de teksten en de muziek en maken de decors en kleding”, vertelt scriptschrijver Wouter Joosen. ,,Een jaar geleden begonnen we met het schrijven van Cleopatra. Daarna dragen we het over aan het artistiek team dat de show opzet met de creatieve teams.”