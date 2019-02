Stroomnet Brabant worstelt met onstuimige groei wind- en zonnepar­ken

19:58 DEN BOSCH/DRIMMELEN - De aanleg van nieuwe zon- en windprojecten kan leiden tot knelpunten in het Brabantse elektriciteitsnetwerk. De huidige hoogspanningstechniek kan pieken in de productie niet opvangen, terwijl de wetgeving nog steeds is gebaseerd op stroomproductie in enkele grote centrales en niet op diverse kleinere aanbieders.