Nieuwe steun voor behoud Tomado-fabriek: ‘Icoon van naoorlogs industrieel erfgoed’

Gemeentelijk monument

Wederopbouw Rotterdam

,,Met zijn modernistische architectuur heeft hij een duidelijke stempel gedrukt op onder andere de wederopbouw van Rotterdam. Hij realiseerde bijvoorbeeld het Groothandelsgebouw en de Euromast. Ook bouwde hij iconen als de Neudeflat in Utrecht, het Provinciehuis in Den Bosch, het Hilton Hotel in Amsterdam en de Pier van Scheveningen.”

Trots

Het complex in Etten-Leur behoort tot de iconen van het naoorlogse industriële erfgoed in Nederland, vervolgt Vervat. ,,Alle vakbladen schreven er destijds over. Het gebouw heeft een zeer grote architectuurhistorische betekenis. Etten-Leur kan er trots op zijn.”

Nog eens goed onderzoeken

Vervat snapt dat niet voor iedereen de cultuurhistorische waarde snel te zien is. ,,Bij een zeventiende-eeuws grachtenpand begrijpt iedereen meteen dat het om een monument gaat. Dat is bij dit soort erfgoed lastiger. Er wordt gezegd dat sloop noodzakelijk is vanwege vervuiling. De vraag is of dat zo is. Het complex is belangrijk genoeg om nut en noodzaak nog eens goed te onderzoeken.”