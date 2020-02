Nieuwe regels moeten ‘wildgroei aan promotiematerialen’ halt toeroepen

Hechte vriend­schap tussen twee voetbal­clubs, vijfhon­derd kilometer van elkaar vandaan

15 februari ETTEN-LEUR - Vijfhonderd kilometer van Etten-Leur wordt gesport in, jawel, de ‘Etten-Leur Halle’. En de voetbalclub zit er aan een straat die is vernoemd naar een Etten-Leurenaar. Het tekent een vriendschapsband tussen twee clubs, die na zestig jaar nog springlevend is.