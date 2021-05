Nieuwe plek voor Jeugdland, Etten-Leurenaars kunnen meepraten over nieuwbouw Wipakker

Rituelen voor examens in Et­ten-Leur: ‘Maar ik heb niks dat geluk brengt’

27 mei ETTEN-LEUR - Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag: biologie op het Munnikenheide College in Etten-Leur, waar de mavoleerlingen vertellen over hun rituelen voor het examen en dingen die ze meenemen naar de examenzaal voor wat extra geluk.