Nieuwe Nobelaer reikt 1250e boekenpakket uit

Jan B. vanuit cel over drugsinval: ‘Storm in een glas water’

5 maart HULTEN - In de boerenschuur van veroordeeld wapenhandelaar Jan B. (70) in Hulten is woensdag geen drugslab ontdekt, maar wel gebruikte apparatuur uit zo'n lab. Ook lagen er grondstoffen voor de productie van synthetische drugs en wat (mislukte) eindproducten. Dat hebben specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) vastgesteld.