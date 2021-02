Nieuwe Nobelaer krijgt een nieuwbouw zonder muren

Een plek waar de verschillende takken van Nieuwe Nobelaer niet meer in gescheiden ruimtes zitten maar door elkaar heen kunnen groeien, zonder schotten ertussen. In figuurlijke zin en soms ook letterlijk. Vergouwen wijst naar een tekening waarop te zien is dat de bibliotheek door kan lopen tot in de centrale hal: ,,Daar staan straks ook kasten met boeken, er zullen optredens plaatsvinden. Er zit geen dichte muur: de bibliotheek loopt over in de rest van het pand. Dat zie je eigenlijk overal in de nieuwbouw.”