Nieuwe Nobelaer kijkt terug op mooi seizoen en rekent op een goed vervolg

ETTEN-LEUR - Met de verhuizing naar de Parklaan ergens in 2020 nog in het vooruitzicht, gaat het nu op alle fronten al beter met de Nieuwe Nobelaer. Onder de nieuwe stichting is er in korte tijd een gezonde, stabiele financiële basis gelegd. Steeds meer bezoekers vinden de weg naar theater, bibliotheek of andere culturele activiteiten.

Directeur Hilda Vliegenthart keek donderdag bij de presentatie van het programma voor het nieuwe seizoen en op basis van de dit jaar behaalde resultaten dan ook opgewekt de toekomst in.

Ruim 20.000 mensen kwamen er dit jaar op de 75 voorstellingen in het theater af, het aantal cursisten steeg van 700 naar 900, de bibliotheek trekt maandelijks 15.000 mensen en zo'n 23.000 leerlingen uit alle geledingen van het onderwijs bezochten voorstellingen of workshops. Daarnaast waren vele andere activiteiten en evenementen goed voor nog eens duizenden bezoekers. Alleen al carnaval trok zo'n zesduizend feestvierders.

Vooral de toename van het aantal cursisten doet Vliegenthart goed. ,,In het verleden was dat altijd de meest kwetsbare peiler in onze organisatie''.

Uitbreiding

Met een zeer gevarieerd podiumprogramma en uitbreiding van activiteiten rekent de Nieuwe Nobelaer ook in het seizoen 2018/2019 op een mooi jaar. Aan de kunsteducatie wordt een cursus tapdans toegevoegd, onder leiding van docenten van de West End in Londen komt er in de zomer van 2019 een cursus voor beginnende en ervaren zangers en er is een korte cursus voor mensen die regisseur willen worden. Ook op beeldend gebied is er veel nieuw aanbod zoals bijvoorbeeld een cursus fotograferen met mobieltjes. Maar mensen kunnen in de aanloop naar carnaval ook zelf hoeden of pruiken maken voor hun outfit.

Voorstellingen

Komend seizoen zijn er opnieuw zo'n 75 voorstellingen of concerten te zien in de Nieuwe Nobelaer. Een van de hoogtepunten moet zaterdag 22 december de balletvoorstelling Het Zwanenmeer worden. Andere grote namen zijn Sara Kroos, Veldhuis en Kemper, Van Dik Hout, Jeroen van der Boom, Thomas Acda en Romy Monteiro (haar foto is de blikvanger van de kleurrijke brochure die volgende week bij 40.000 huishoudens in Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch, Prinsenbeek, Rijsbergen en Zevenbergen in de bus valt) en Van der Laan en Woe. Daarnaast zijn er natuurlijk ook weer de nodige lokale optredens van de bekende gezelschap zoals Max Mini, De Josjes en Onvermeidelijk

Stunts

Kinderen kunnen zich vermaken met voorstellingen van De Kleine Zeemeermin, Assepoester en De Sprookjessprokkelaar (een productie van De Efteling) en Alone@Home, een show vol speciale effecten en stunts.

Bus

Voor de oudere inwoners van Etten-Leur wordt het komend seizoen gemakkelijker om zich te verplaatsen naar een voorstelling in de Nieuwe Nobelaer. Omdat vervoer vaak een probleem is, wordt er in samenwerking met zorgaanbieder Avoord een bus ingezet die mensen ophaalt en na afloop weer naar huis brengt.

Ouderen kunnen dan speciale voorstellingen bezoeken die meestal rond 15.00 uur beginnen. Met deze aanvangstijd komen de Nieuwe Nobelaer en Avoord tegemoet aan de wens van ouderen die niet graag meer tot laat in de avond van huis zijn.

Ook de bibliotheek biedt een service aan ouderen. Boeken zij willen lezen, worden door vrijwilligers aan huis bezorgd. Dit systeem bestaat al een tijdje, maar er wordt volgens hoofd educatie Ilse Jasper nog veel te weinig gebruik van gemaakt.