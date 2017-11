Nieuwe Nobelaer is uit de rode cijfers en krijgt ook landelijk kwaliteitsstempel

Komt er ooit nog een wolf in Etten-Leur?

10:17 ETTEN-LEUR - Nee, hij gelooft niet dat de kans heel groot is dat er op korte of langere termijn na een afwezigheid van 250 jaar nog eens ergens een wolf opduikt in de omgeving van Etten-Leur. Het natuurlijk landschap in de regio leent zich daar niet voor, denkt de Etten-Leurse bioloog Maarten Bicknese. Hij is in de archieven gedoken om meer te weten te komen over de historie van wolven in en rond zijn woonplaats.